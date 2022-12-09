Шмыгаль: Будем говорить откровенно: этой зимой мы будем постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии

В Украине в результате атак России повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 9 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

"Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительные. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на утро 9 декабря резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, пострадавшей во время восьмой ракетной атаки РФ.

"Частично введены в работу объекты тепловой генерации в Одесской и Херсонской областях, что позволило в том числе запустить в работу системы отопления. Но ограничения потребителей остаются значительными из-за существенных повреждений, – отметил глава Кабмина. – Непростая ситуация в Киевской области, где враг нанес удар по объектам генерации, поэтому на левобережье дефицит был более существенным. Но сложнее всего в Донецкой и Харьковской областях, где враг почти ежедневно атакует артиллерией объекты генерации и распределительные сети".

Шмыгаль добавил, что ситуация усложняется погодными условиями, "замедляющими не только восстановительные работы, но и работу саперных бригад".

"Будем откровенно говорить, что этой зимой мы будем постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии", – подчеркнул премьер.