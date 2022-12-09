ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шмыгаль: Будем говорить откровенно: этой зимой мы будем постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине в результате атак России повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, отметил Шмыгаль
В Украине в результате атак России повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Ситуация в энергосистеме Украины контролируемая, но все еще сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом 9 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

"Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительные. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на утро 9 декабря резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, пострадавшей во время восьмой ракетной атаки РФ.

"Частично введены в работу объекты тепловой генерации в Одесской и Херсонской областях, что позволило в том числе запустить в работу системы отопления. Но ограничения потребителей остаются значительными из-за существенных повреждений, – отметил глава Кабмина. – Непростая ситуация в Киевской области, где враг нанес удар по объектам генерации, поэтому на левобережье дефицит был более существенным. Но сложнее всего в Донецкой и Харьковской областях, где враг почти ежедневно атакует артиллерией объекты генерации и распределительные сети".

Шмыгаль добавил, что ситуация усложняется погодными условиями, "замедляющими не только восстановительные работы, но и работу саперных бригад".

"Будем откровенно говорить, что этой зимой мы будем постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии", – подчеркнул премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/863958158384240/

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщили в "Укрэнерго" 9 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины "все еще значителен".

Теги: Украина, погода, правительство, отопление, дефицит, электроэнергия, электроснабжение, артиллерия, отключение света, обстрелы, ограничения, работа, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (185408)
2
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56657)
3
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (56442)
4
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (53511)
5
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (44715)
6
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (41552)
7
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (41536)
8
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера" (39236)
 
 
 
 