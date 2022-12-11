В Одесской области улучшилась ситуация с электричеством: без света уже 300 тыс. человек, а не 1,5 млн. В Одессе – перебои с водой

"Постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. С 1,5 млн жителей, которые были без света вчера, сегодня это количество уменьшилось до 300 тыс. абонентов. Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации", – сказал он.
В то же время в нескольких районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением, сообщил "Инфоксводоканал".
"Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергоснабжение наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов", – говорится в сообщении одесского водоканала.
В нем также просят держать в домах определенный запас питьевой воды.
"Специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья", – добавили в водоканале.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сейчас в городе не работают 43 котельные из 140 имеющихся. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе меняется постоянно.
"Основная задача – удержать критическую инфраструктуру: вода, тепло, работа насосных и котельных. Что касается водоснабжения, сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами", – сообщил он.
Мэр добавил, что в городе действуют более 250 "пунктов несокрушимости". Работают все коммунальные службы.
"Поэтому ситуация полностью контролируемая, хотя и непростая", – подытожил Труханов.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали временно отключать электроэнергию.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали. После этого были новые атаки.
По информации Офиса президента, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего. В Одессе только 8 декабря удалось восстановить энергоснабжение.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов. В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.