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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области улучшилась ситуация с электричеством: без света уже 300 тыс. человек, а не 1,5 млн. В Одессе – перебои с водой

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В Одессе и Одесской области постепенно восстанавливают электричество
В Одессе и Одесской области постепенно восстанавливают электричество
Фото: depositphotos.com

В Одесской области значительно улучшилась ситуация с электроснабжением: если 10 декабря после вражеской атаки без света было около 1,5 млн человек, то сейчас – около 300 тыс., сообщил глава ОВА Максим Марченко. Он опубликовал видеообращение в Telegram.

"Постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. С 1,5 млн жителей, которые были без света вчера, сегодня это количество уменьшилось до 300 тыс. абонентов. Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации", – сказал он.

В то же время в нескольких районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением, сообщил "Инфоксводоканал".

"Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергоснабжение наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов", – говорится в сообщении одесского водоканала.

В нем также просят держать в домах определенный запас питьевой воды.

"Специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья", – добавили в водоканале.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сейчас в городе не работают 43 котельные из 140 имеющихся. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе меняется постоянно.

"Основная задача – удержать критическую инфраструктуру: вода, тепло, работа насосных и котельных. Что касается водоснабжения, сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами", – сообщил он.

Мэр добавил, что в городе действуют более 250 "пунктов несокрушимости". Работают все коммунальные службы.

"Поэтому ситуация полностью контролируемая, хотя и непростая", – подытожил Труханов.

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали. После этого были новые атаки.

По информации Офиса президента, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего. В Одессе только 8 декабря удалось восстановить энергоснабжение.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов. В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.

Теги: Одесса, электричество, водоснабжение, Геннадий Труханов, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Максим Марченко
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