В Одесской области улучшилась ситуация с электричеством: без света уже 300 тыс. человек, а не 1,5 млн. В Одессе – перебои с водой

"Постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. С 1,5 млн жителей, которые были без света вчера, сегодня это количество уменьшилось до 300 тыс. абонентов. Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации", – сказал он.

В то же время в нескольких районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением, сообщил "Инфоксводоканал".

"Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергоснабжение наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов", – говорится в сообщении одесского водоканала.

В нем также просят держать в домах определенный запас питьевой воды.

"Специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья", – добавили в водоканале.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сейчас в городе не работают 43 котельные из 140 имеющихся. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе меняется постоянно.

"Основная задача – удержать критическую инфраструктуру: вода, тепло, работа насосных и котельных. Что касается водоснабжения, сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами", – сообщил он.

Мэр добавил, что в городе действуют более 250 "пунктов несокрушимости". Работают все коммунальные службы.

"Поэтому ситуация полностью контролируемая, хотя и непростая", – подытожил Труханов.