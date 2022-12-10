Зеленский: В Одесской области сейчас без света 1,5 млн человек. Вот – настоящее отношение России к Одессе и одесситам. Сознательное издевательство

"По состоянию на данный момент более 1,5 млн человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества. В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 Shahed. Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу", – сказал он.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионе постоянно, но попадания были критическими, подчеркнул Зеленский.

"Поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление, – сказал он. – Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться "пунктами несокрушимости". "Пункты несокрушимости" развернуты. Там можно согреться, зарядить технику, использовать связь, получить необходимую, важную поддержку".

На восстановление поврежденных обстрелами объектов энергетики в Одесской области уйдут недели, а возможно, и два-три месяца, прогнозируют в Одесской областной государственной военной администрации.

Зеленский сообщил, что в целом по Украине действуют как аварийные, так и стабилизационные графики отключений.