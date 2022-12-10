Зеленский: В Одесской области сейчас без света 1,5 млн человек. Вот – настоящее отношение России к Одессе и одесситам. Сознательное издевательство

"По состоянию на данный момент более 1,5 млн человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества. В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 Shahed. Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу", – сказал он.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионе постоянно, но попадания были критическими, подчеркнул Зеленский.
"Поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление, – сказал он. – Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться "пунктами несокрушимости". "Пункты несокрушимости" развернуты. Там можно согреться, зарядить технику, использовать связь, получить необходимую, важную поддержку".
На восстановление поврежденных обстрелами объектов энергетики в Одесской области уйдут недели, а возможно, и два-три месяца, прогнозируют в Одесской областной государственной военной администрации.
Зеленский сообщил, что в целом по Украине действуют как аварийные, так и стабилизационные графики отключений.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго". В самой Одессе только на этой неделе удалось восстановить энергоснабжение, отметили в Офисе президента.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.