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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В Одесской области сейчас без света 1,5 млн человек. Вот – настоящее отношение России к Одессе и одесситам. Сознательное издевательство

Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно пытается устроить в Одессе катастрофу
Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно пытается устроить в Одессе катастрофу
Фото: president.gov.ua

Ситуация с энергетикой в Одесской области очень сложная, обесточены областной центр и другие города и села области. Об этом в своем вечернем обращении, опубликованном 10 декабря, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на данный момент более 1,5 млн человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества. В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 Shahed. Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу", – сказал он.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионе постоянно, но попадания были критическими, подчеркнул Зеленский.

"Поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление, – сказал он. – Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться "пунктами несокрушимости". "Пункты несокрушимости" развернуты. Там можно согреться, зарядить технику, использовать связь, получить необходимую, важную поддержку".

На восстановление поврежденных обстрелами объектов энергетики в Одесской области уйдут недели, а возможно, и два-три месяца, прогнозируют в Одесской областной государственной военной администрации.

Зеленский сообщил, что в целом по Украине действуют как аварийные, так и стабилизационные графики отключений.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/663312108868842/

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго". В самой Одессе только на этой неделе удалось восстановить энергоснабжение, отметили в Офисе президента.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, энергетика, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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