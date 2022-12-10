США и страны G7 поддерживают формулу мира президента Зеленского – посол Бринк

"Сейчас очень ясно понятно, кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны", – сказала Бринк.

Она напомнила, что только в этот понедельник, 5 декабря, Россия снова выпустила 70 ракет по украинским городам.

"Сейчас совершенно ясно, что россияне не желают прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", – сказала дипломат.

Бринк подчеркнула также, что решение, как и когда завершится война, будет зависеть от Зеленского, а США будут с Украиной "столько, сколько понадобится". В то же время, отметила Бринк, если россияне действительно хотят остановить войну, то президент РФ Владимир Путин может сделать это прямо сейчас: он должен отвести свои войска – и война закончится.

"Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", – добавила посол.