Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов

Груз отправлен на четырех грузовиках, его общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость – более $800 тыс. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.
Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн., сообщили в ведомстве.
Кроме того, отметили в МИД, за последние шесть месяцев различные азербайджанские организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины.
"На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и лишившихся близких. Также была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене, проведены различные мероприятия гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил в Facebook, что гуманитарная помощь с трансформаторами и генераторами направляется в Украину в два этапа.
"С каждым ударом по мирному населению растет количество стран, готовых оказывать поддержку Украине. Одним из таких государств является дружественный Азербайджан", – написал посол и поблагодарил за помощь.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, после этого было еще несколько атак. В стране ввели экстренные отключения электроэнергии.
В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.
7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.