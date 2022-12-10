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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов

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Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн, заявили в МИД
Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн, заявили в МИД
Фото: mfa.gov.az

Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Об этом сообщил 10 декабря МИД Азербайджана.

Груз отправлен на четырех грузовиках, его общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость – более $800 тыс. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн., сообщили в ведомстве.

Кроме того, отметили в МИД, за последние шесть месяцев различные азербайджанские организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины.

"На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и лишившихся близких. Также была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене, проведены различные мероприятия гуманитарной помощи", – говорится в сообщении. 

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил в Facebook, что гуманитарная помощь с трансформаторами и генераторами направляется в Украину в два этапа. 

"С каждым ударом по мирному населению растет количество стран, готовых оказывать поддержку Украине. Одним из таких государств является дружественный Азербайджан", – написал посол и поблагодарил за помощь. 

https://www.facebook.com/vladyslav.kanevskyi/posts/pfbid02JSEqsGskc7P1LcgStapXLzDhymxmXH7a2A8dziZ14JKrR4EtBVzrFSxeim7MsJygl

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, после этого было еще несколько атак. В стране ввели экстренные отключения электроэнергии

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.

Теги: энергетика, Азербайджан, электроэнергия, гуманитарная помощь, война России против Украины
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