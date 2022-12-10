Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн, заявили в МИД Фото: mfa.gov.az

Груз отправлен на четырех грузовиках, его общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость – более $800 тыс. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет около $17,5 млн., сообщили в ведомстве.

Кроме того, отметили в МИД, за последние шесть месяцев различные азербайджанские организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины.

"На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и лишившихся близких. Также была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене, проведены различные мероприятия гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил в Facebook, что гуманитарная помощь с трансформаторами и генераторами направляется в Украину в два этапа.

"С каждым ударом по мирному населению растет количество стран, готовых оказывать поддержку Украине. Одним из таких государств является дружественный Азербайджан", – написал посол и поблагодарил за помощь.