Около 50% украинской энергетической инфраструктуры были значительно повреждены российскими обстрелами – Кубраков

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго". В самой Одессе только на этой неделе удалось восстановить энергоснабжение, отметили в Офисе президента.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.

По состоянию на вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, сказал Зеленский.