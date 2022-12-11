В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, но энергетики и коммунальщики делают героические вещи – Зеленский

Зеленский: Наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы Фото: president.gov.ua

В системе сохраняется значительный дефицит мощности, подчеркнул он.

"Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве. Надо понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Практически каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами", – добавил Зеленский.

По его словам, попадания оккупантов по энергообъектам Украины происходят почти каждый день.

"Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", – подчеркнул президент.