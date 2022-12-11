В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, но энергетики и коммунальщики делают героические вещи – Зеленский

В системе сохраняется значительный дефицит мощности, подчеркнул он.
"Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве. Надо понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Практически каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами", – добавил Зеленский.
По его словам, попадания оккупантов по энергообъектам Украины происходят почти каждый день.
"Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", – подчеркнул президент.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго". В самой Одессе только на этой неделе удалось восстановить энергоснабжение, отметили в Офисе президента.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.
По состоянию на вечер 10 декабря в Одесской области без света остаются 1,5 млн человек, для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, сказал Зеленский.