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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, уверены: "Полного блэкаута не будет. Это невозможно"

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Россия не сможет добиться тотального блэкаута в Украине, считает Арестович
Россия не сможет добиться тотального блэкаута в Украине, считает Арестович
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин не сможет использовать в качестве "козыря" в войне против Украины удары по энергетической инфраструктуре, так как полного блэкаута ракетными обстрелами он не добьется. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По убеждению Арестовича, удары по энергетической инфраструктуре Украины "не сработают".

"Эту структуру создавали в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать ядерную войну, удары десятками мегатонных ракет по территории Украины. Он [Путин] хочет положить это "Калибрами", которые не долетают, не попадают? Нереально абсолютно", – заявил он.

Советник ОПУ допускает, что Украина может остаться без света на срок от трех до пяти дней, "но это же не блэкаут". Прогноз Арестовича – ракетными ударами Россия не сможет "положить" украинскую энергетику.

"Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, абсолютные реалисты, заземленные, которые всегда мой энтузиазм пытаются гасить, – они говорят: "Нет, полного блэкаута не будет. Это невозможно", – подытожил советник ОПУ.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $1 млрд на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Издание "Forbes-Украина" опубликовало три возможных варианта новых российских ударов, которые рассматривают власти Украины. Худшим из возможных сценариев считается блэкаут по всей стране продолжительностью до недели.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, энергетика, оккупация, электроэнергия, ТЭС, электроснабжение, Алексей Арестович, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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