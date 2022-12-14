Арестович: Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, уверены: "Полного блэкаута не будет. Это невозможно"

По убеждению Арестовича, удары по энергетической инфраструктуре Украины "не сработают".
"Эту структуру создавали в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать ядерную войну, удары десятками мегатонных ракет по территории Украины. Он [Путин] хочет положить это "Калибрами", которые не долетают, не попадают? Нереально абсолютно", – заявил он.
Советник ОПУ допускает, что Украина может остаться без света на срок от трех до пяти дней, "но это же не блэкаут". Прогноз Арестовича – ракетными ударами Россия не сможет "положить" украинскую энергетику.
"Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, абсолютные реалисты, заземленные, которые всегда мой энтузиазм пытаются гасить, – они говорят: "Нет, полного блэкаута не будет. Это невозможно", – подытожил советник ОПУ.
Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $1 млрд на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.
Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Издание "Forbes-Украина" опубликовало три возможных варианта новых российских ударов, которые рассматривают власти Украины. Худшим из возможных сценариев считается блэкаут по всей стране продолжительностью до недели.