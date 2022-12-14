Арестович: Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, уверены: "Полного блэкаута не будет. Это невозможно"

По убеждению Арестовича, удары по энергетической инфраструктуре Украины "не сработают".

"Эту структуру создавали в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать ядерную войну, удары десятками мегатонных ракет по территории Украины. Он [Путин] хочет положить это "Калибрами", которые не долетают, не попадают? Нереально абсолютно", – заявил он.

Советник ОПУ допускает, что Украина может остаться без света на срок от трех до пяти дней, "но это же не блэкаут". Прогноз Арестовича – ракетными ударами Россия не сможет "положить" украинскую энергетику.

"Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, абсолютные реалисты, заземленные, которые всегда мой энтузиазм пытаются гасить, – они говорят: "Нет, полного блэкаута не будет. Это невозможно", – подытожил советник ОПУ.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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