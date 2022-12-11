Восстановление энергетики и ситуация на передовой. Президент Украины провел заседание ставки

Оно было посвящено ситуации на передовой линии фронта и обсуждению разведывательных данных о планах оккупантов. Кроме того, речь шла о восстановлении энергетики после массированных атак российской армии по объектам инфраструктуры.
"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить энергоснабжение. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий", – написал президент.
Зеленский отметил, что ситуация с электричеством остается тяжелой в ряде регионов: в Киеве и области, Львовской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.
"Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества", – добавил Зеленский.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины.
Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго".
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс.
Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил ранее Зеленский.