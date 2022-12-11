Восстановление энергетики и ситуация на передовой. Президент Украины провел заседание ставки

Оно было посвящено ситуации на передовой линии фронта и обсуждению разведывательных данных о планах оккупантов. Кроме того, речь шла о восстановлении энергетики после массированных атак российской армии по объектам инфраструктуры.

"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить энергоснабжение. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий", – написал президент.

Зеленский отметил, что ситуация с электричеством остается тяжелой в ряде регионов: в Киеве и области, Львовской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.

"Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества", – добавил Зеленский.