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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восстановление энергетики и ситуация на передовой. Президент Украины провел заседание ставки

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Зеленский подчеркнул, что партнеры помогают Украине в восстановлении
Зеленский подчеркнул, что партнеры помогают Украине в восстановлении
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Оно было посвящено ситуации на передовой линии фронта и обсуждению разведывательных данных о планах оккупантов. Кроме того, речь шла о восстановлении энергетики после массированных атак российской армии по объектам инфраструктуры.

"Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. На данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить энергоснабжение. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий", – написал президент.

Зеленский отметил, что ситуация с электричеством остается тяжелой в ряде регионов: в Киеве и области, Львовской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.

"Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества", – добавил Зеленский.

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины.

Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго".

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс.

Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил ранее Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, энергосистема
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