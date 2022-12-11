В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности – Шмыгаль

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети", – написал он.
Премьер подчеркнул, что украинцам следует жить в более сложных условиях.
"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии. Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения", – объяснил Шмыгаль.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины.
Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго".
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс. Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил президент Украины Владимир Зеленский.