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В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности – Шмыгаль

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Шмыгаль предупредил, что зима будет для украинцев сложной
Шмыгаль предупредил, что зима будет для украинцев сложной
Фото: kmu.gov.ua

Энергетическая система Украины работает в условиях существенного дефицита электроэнергии в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил 11 декабря в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети", – написал он.

Премьер подчеркнул, что украинцам следует жить в более сложных условиях.

"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии. Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0aAh2fnavZqBZ8AGD1jE81vXNa3JLvJBGN3DizRqMKTPtyYA6aNzAoerguiWYMHhBl

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины.

Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго".

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс. Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, украинцы, ограничения, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема, восстановление
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