В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности – Шмыгаль

Шмыгаль предупредил, что зима будет для украинцев сложной Фото: kmu.gov.ua

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети", – написал он.

Премьер подчеркнул, что украинцам следует жить в более сложных условиях.

"Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии. Поэтому правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения", – объяснил Шмыгаль.