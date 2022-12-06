Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес платят в бюджет, направляют на обеспечение украинских военных – Шмыгаль

С начала войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство Украины выделило 1,13 трлн грн, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Сейчас мы направляем большую часть всех бюджетных ресурсов именно в эту сферу. Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляют на обеспечение наших военных", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, с начала войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство Украины выделило 1,13 трлн грн, из них 770 млрд грн – на зарплаты всем, кто защищает Украину, 176,2 млрд грн – на закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения (больше, чем за последние 10 лет вместе взятые).

"В бюджете 2023 года мы также заложили необходимый ресурс, чтобы наши военные были обеспечены всем необходимым. Для понимания приведу важную цифру: оружие и техника будут закуплены, модернизированы и отремонтированы на 300 млрд грн, – отметил глава Кабмина. – Вооруженные силы Украины – это щит, сейчас защищающий нашу землю от атак российской армии и наше небо – от их террористических ракетных атак".