Шмыгаль сообщил о первом решении Кабмина для гарантии духовной независимости украинцев

Об этом 6 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
"На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос о связях отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри, – сказал премьер. – Поэтому сегодня во исполнение указа президента принимаем первое решение в этом направлении. Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, подчиняющимся непосредственно Кабинету Министров Украины".
Также, по словам Шмыгаля, подотчетными и подконтрольными госслужбе станут структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций.
1 декабря Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.
2 декабря СМИ сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, который является диаконом УПЦ МП.
Кроме того, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма.
2 декабря в вечернем видеообращении Зеленский анонсировал новые шаги для "духовной независимости" украинцев.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".