Шмыгаль сообщил о первом решении Кабмина для гарантии духовной независимости украинцев

Подконтрольными госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести станут структурные подразделения местных госадминистраций по деятельности религиозных организаций, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 6 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос о связях отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри, – сказал премьер. – Поэтому сегодня во исполнение указа президента принимаем первое решение в этом направлении. Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, подчиняющимся непосредственно Кабинету Министров Украины".

Также, по словам Шмыгаля, подотчетными и подконтрольными госслужбе станут структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций.