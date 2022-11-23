Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год

Опубликованный на сайте парламента проект закона №8000 устанавливает доходы госбюджета в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6,3 трлн грн, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28%.

Верховная Рада приняла бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом 3 ноября.

Он был передан на подпись председателю парламента 4 ноября, подписан 7 ноября. В тот же день документ был передан на подпись президенту.