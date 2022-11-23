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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год

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Президент подписал принятый парламентом бюджет на следующий год
Президент подписал принятый парламентом бюджет на следующий год
Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Опубликованный на сайте парламента проект закона №8000 устанавливает доходы госбюджета в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6,3 трлн грн, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28%. 

Верховная Рада приняла бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом 3 ноября. 

Он был передан на подпись председателю парламента 4 ноября, подписан 7 ноября. В тот же день документ был передан на подпись президенту.

Контекст:

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам Марченко, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабинет Министров поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета Украины на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде, а 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении.

Теги: госбюджет, бюджет, Владимир Зеленский, закон
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