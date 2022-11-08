Шмыгаль: Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги составит около 1800 грн в месяц

Он отметил, что поддержкой со стороны правительства для всех украинцев этой зимой является мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности тарифов на теплоснабжение.

"Около 2,5 млн домохозяйств получают субсидии. Их количество в последующие месяцы будет больше, ведь люди сейчас продолжают обращаться за соответствующей помощью. Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", – заявил Шмыгаль.