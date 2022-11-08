Шмыгаль: Средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги составит около 1800 грн в месяц

Он отметил, что поддержкой со стороны правительства для всех украинцев этой зимой является мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности тарифов на теплоснабжение.
"Около 2,5 млн домохозяйств получают субсидии. Их количество в последующие месяцы будет больше, ведь люди сейчас продолжают обращаться за соответствующей помощью. Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", – заявил Шмыгаль.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.
8 ноября Шмыгаль отметил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.