Кабмин обеспокоен отсрочкой принятия документов от кандидатов на должность директора НАБУ – Шмыгаль

Комиссия продлила срок для принятия документов от кандидатов на должность директора НАБУ до 20 декабря Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Об этом 9 декабря на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

6 декабря комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ проинформировала в Facebook о продлении до 20 декабря срока приема документов на участие в конкурсе от кандидатов "из-за непрогнозируемой ситуации с энергообеспечением в стране и доступа в интернет".

Ее глава Николай Кучерявенко отметил, что для комиссии "важно обеспечить, чтобы все заинтересованные кандидаты на должность директора НАБУ смогли подать свои документы". По его словам, комиссия планирует объявить список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, 21 декабря.

"Мы надеемся провести первый этап конкурса в этом календарном году", – подчеркнул Кучерявенко.

По словам Шмыгаля, правительство "обеспечило все условия для проведения прозрачного и честного конкурса", комиссия теперь должна "как можно быстрее завершить свою часть работы".

"Сегодня критически необходима помощь наших международных партнеров. Мы должны ответственно относиться также к нашим обязательствам, поэтому внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг конкурса на должность руководителя НАБУ. Правительство обеспокоено… отсрочкой. Мы все – власть, общество – рассчитываем, что конкурс будет завершен вовремя, – сказал Шмыгаль. – Надеюсь, что правительству не придется больше поднимать этот вопрос".