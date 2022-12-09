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Кабмин обеспокоен отсрочкой принятия документов от кандидатов на должность директора НАБУ – Шмыгаль

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Комиссия продлила срок для принятия документов от кандидатов на должность директора НАБУ до 20 декабря
Комиссия продлила срок для принятия документов от кандидатов на должность директора НАБУ до 20 декабря
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

В правительстве Украины обеспокоены продлением срока для принятия документов от кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом 9 декабря на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

6 декабря комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ проинформировала в Facebook о продлении до 20 декабря срока приема документов на участие в конкурсе от кандидатов "из-за непрогнозируемой ситуации с энергообеспечением в стране и доступа в интернет".

Ее глава Николай Кучерявенко отметил, что для комиссии "важно обеспечить, чтобы все заинтересованные кандидаты на должность директора НАБУ смогли подать свои документы". По его словам, комиссия планирует объявить список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, 21 декабря.

"Мы надеемся провести первый этап конкурса в этом календарном году", – подчеркнул Кучерявенко.

https://www.facebook.com/sc.nabu/posts/pfbid04HR7JmucjWgEfqNr3yqYv9iWJieGr1NnDtTSYvsCTRhuaeRrdgbtHuo8oMmJTYvml

По словам Шмыгаля, правительство "обеспечило все условия для проведения прозрачного и честного конкурса", комиссия теперь должна "как можно быстрее завершить свою часть работы".

"Сегодня критически необходима помощь наших международных партнеров. Мы должны ответственно относиться также к нашим обязательствам, поэтому внимательно следим за ситуацией, которая сложилась вокруг конкурса на должность руководителя НАБУ. Правительство обеспокоено… отсрочкой. Мы все – власть, общество – рассчитываем, что конкурс будет завершен вовремя, – сказал Шмыгаль. – Надеюсь, что правительству не придется больше поднимать этот вопрос".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/863958158384240/

Контекст:

НАБУ было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Учредительное заседание конкурсной комиссии состоялось 22 августа

17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава. Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Теги: Украина, правительство, конкурс, НАБУ, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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