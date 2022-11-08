Работа НАБУ и САП сейчас важна как никогда – посол Великобритании в Украине

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 ноября, отвечая на вопрос, как она оценивает нынешнюю деятельность САП и НАБУ в условиях войны.

"Они никогда не имели более важного значения. Мы давно были большими сторонниками следователей НАБУ и прокуроров САП. Их работа важна как никогда. В правосудии военного времени существует коррупция, как и в мирное время, и с ней нужно бороться как в военное время, так и в мирное время. Прекращать такую работу опасно", – сказала Симмонс.

Посол отметила, что некоторые следователи и прокуроры пошли на фронт защищать страну.

"Что меня сейчас волнует по поводу НАБУ и САП, так это то, что в обеих институциях есть специалисты, которые пошли воевать. И, конечно, некоторые из них потеряли жизнь, что, как и потери всех жизней, невероятно грустно… Но правда заключается и в том, что страна нуждается в обороне не только одним способом. Очень важно, чтобы следователи НАБУ могли выполнять ту важную работу, которую они выполняют, и чтобы было достаточно прокуроров САП, чтобы они могли продолжать рассмотрение дел, потому что в военное время это важно, чтобы сохранить сильное управление", – отметила Симмонс.

Посол добавила, что, несмотря на свое беспокойство, понимает "деликатность этого баланса".

"Не мне указывать стране, кому идти воевать, а кому нет. В более общем плане следует убедиться, что эти организации имеют надлежащие ресурсы, чтобы иметь возможность выполнять свою работу. Для меня здесь совсем ничего не изменилось. Для меня это остается действительно важной частью будущего Украины", – добавила Симмонс.