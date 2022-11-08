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Работа НАБУ и САП сейчас важна как никогда – посол Великобритании в Украине

Посол Великобритании отметила, что "в правосудии военного времени существует коррупция, как и в мирное время, и с ней нужно бороться"
Посол Великобритании отметила, что "в правосудии военного времени существует коррупция, как и в мирное время, и с ней нужно бороться"
Фото: EPA

Необходимо, чтобы у Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были ресурсы, чтобы иметь возможность выполнять свою работу, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 ноября, отвечая на вопрос, как она оценивает нынешнюю деятельность САП и НАБУ в условиях войны.

"Они никогда не имели более важного значения. Мы давно были большими сторонниками следователей НАБУ и прокуроров САП. Их работа важна как никогда. В правосудии военного времени существует коррупция, как и в мирное время, и с ней нужно бороться как в военное время, так и в мирное время. Прекращать такую работу опасно", – сказала Симмонс.

Посол отметила, что некоторые следователи и прокуроры пошли на фронт защищать страну.

"Что меня сейчас волнует по поводу НАБУ и САП, так это то, что в обеих институциях есть специалисты, которые пошли воевать. И, конечно, некоторые из них потеряли жизнь, что, как и потери всех жизней, невероятно грустно… Но правда заключается и в том, что страна нуждается в обороне не только одним способом. Очень важно, чтобы следователи НАБУ могли выполнять ту важную работу, которую они выполняют, и чтобы было достаточно прокуроров САП, чтобы они могли продолжать рассмотрение дел, потому что в военное время это важно, чтобы сохранить сильное управление", – отметила Симмонс.

Посол добавила, что, несмотря на свое беспокойство, понимает "деликатность этого баланса".

"Не мне указывать стране, кому идти воевать, а кому нет. В более общем плане следует убедиться, что эти организации имеют надлежащие ресурсы, чтобы иметь возможность выполнять свою работу. Для меня здесь совсем ничего не изменилось. Для меня это остается действительно важной частью будущего Украины", – добавила Симмонс.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами. С 17 апреля 2022 года полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель предыдущего директор Гизо Углава.

Специализированная антикоррупционная прокуратура также существует с 2015 годаВ ее функциях – надзор за соблюдением законов в расследованиях НАБУ, поддержка государственного обвинения в соответствующих производствах и представление интересов гражданина или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.

С июля 2022 года ее возглавляет Александр Клименко. Конкурс на эту должность продолжался почти два года. Назначение руководителя САП приветствовали в ЕС.

Теги: Великобритания, коррупция, антикоррупционное бюро, война России против Украины, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Мелинда Симмонс, посол
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