Рада отказалась от законопроекта о конкурсе в НАБУ, который критиковали послы G7, и приняла другой. Он тоже "резонансный"

Рада запретила участвовать в конкурсе на пост главы НАБУ лицам, которые после 24 февраля провели за пределами Украины более 21 дня Фото: rada.gov.ua

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Рады, опубликованная на сайте парламента.

При голосовании за основу законопроект поддержали 289 нардепов, при голосовании в целом – 285. Законопроект предусматривает введение запрета на участие в конкурсе на пост главы НАБУ человека, который после 24 февраля более 21 дня находился за пределами Украины.

Автор законопроекта – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Резонансный законопроект, но нужно объяснить его логику. Логика очень проста. С началом войны очень многие покинули страну: кто-то покинул по собственному желанию, кто-то просто сбежал. И сейчас, в конце сентября, стартует конкурс НАБУ, и мы хотим поддержать идею, что люди, покинувшие страну в самое тяжелое время, не могут быть претендентами на столь высокие должности. Это касается не только НАБУ. Я надеюсь, что дальше мы поддержим все инициативы по ГБР, по БЭБ и всем правоохранительным органам", – заявил он во время обсуждения проекта.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала инициативу попыткой парламентского монобольшинства "сохранить лицо при плохой игре".

"Все мы знаем, какую шумиху наделал скандальный законопроект №7654. И сейчас для того, чтобы смиксовать последний твит послов G7, который подчеркивал, что тот законопроект несет правовые риски и неопределенность, вносится очередной законопроект, который также создает правовые риски и неопределенность – в частности, для женщин, являющихся специалистами, которые имели возможность и выехали за границу, но согласно этому закону уже не смогут подаваться для участия в конкурсе на председателя НАБУ", – заявила она.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что законопроект №7654 авторства нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко "отправлен в утиль".

Эта инициатива предлагала ликвидировать требование о том, что в конкурсе на пост главы НАБУ не может принять участие человек, который последние два года работал в руководящих органах политических партий или находился в договорных отношениях с ними. 5 сентября законопроект №7654 поддержал профильный комитет, сообщали в Центре противодействия коррупции.

"Слугам" нужен послушный и ручной директор НАБУ, который не будет замечать коррупцию. Любой ценой. Поэтому и плюют на обещания западным партнерам, организующим честный и прозрачный конкурс на директора НАБУ. Партнерам, которые с начала вторжения России выделили Украине $17,5 млрд, то есть около 60% всего бюджета", – возмущались в ЦПК.

На решение комитета отреагировали послы G7 – они выразили в Twitter обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорилось в твите, который Фриз сегодня цитировала на заседании Рады.