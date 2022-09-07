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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада отказалась от законопроекта о конкурсе в НАБУ, который критиковали послы G7, и приняла другой. Он тоже "резонансный"

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Рада запретила участвовать в конкурсе на пост главы НАБУ лицам, которые после 24 февраля провели за пределами Украины более 21 дня
Рада запретила участвовать в конкурсе на пост главы НАБУ лицам, которые после 24 февраля провели за пределами Украины более 21 дня
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 7 сентября внесла в повестку дня и рассмотрела по сокращенной процедуре законопроект №8003 о внесении изменений в действующий закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", предусматривающий введение ограничений по назначению директора НАБУ "в связи с введением военного положения".

Об этом свидетельствует стенограмма заседания Рады, опубликованная на сайте парламента. 

При голосовании за основу законопроект поддержали 289 нардепов, при голосовании в целом – 285. Законопроект предусматривает введение запрета на участие в конкурсе на пост главы НАБУ человека, который после 24 февраля более 21 дня находился за пределами Украины. 

Автор законопроекта – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

"Резонансный законопроект, но нужно объяснить его логику. Логика очень проста. С началом войны очень многие покинули страну: кто-то покинул по собственному желанию, кто-то просто сбежал. И сейчас, в конце сентября, стартует конкурс НАБУ, и мы хотим поддержать идею, что люди, покинувшие страну в самое тяжелое время, не могут быть претендентами на столь высокие должности. Это касается не только НАБУ. Я надеюсь, что дальше мы поддержим все инициативы по ГБР, по БЭБ и всем правоохранительным органам", – заявил он во время обсуждения проекта. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала инициативу попыткой парламентского монобольшинства "сохранить лицо при плохой игре". 

"Все мы знаем, какую шумиху наделал скандальный законопроект №7654. И сейчас для того, чтобы смиксовать последний твит послов G7, который подчеркивал, что тот законопроект несет правовые риски и неопределенность, вносится очередной законопроект, который также создает правовые риски и неопределенность – в частности, для женщин, являющихся специалистами, которые имели возможность и выехали за границу, но согласно этому закону уже не смогут подаваться для участия в конкурсе на председателя НАБУ", – заявила она. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что законопроект №7654 авторства нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко "отправлен в утиль". 

Эта инициатива предлагала ликвидировать требование о том, что в конкурсе на пост главы НАБУ не может принять участие человек, который последние два года работал в руководящих органах политических партий или находился в договорных отношениях с ними. 5 сентября законопроект №7654 поддержал профильный комитет, сообщали в Центре противодействия коррупции. 

"Слугам" нужен послушный и ручной директор НАБУ, который не будет замечать коррупцию. Любой ценой. Поэтому и плюют на обещания западным партнерам, организующим честный и прозрачный конкурс на директора НАБУ. Партнерам, которые с начала вторжения России выделили Украине $17,5 млрд, то есть около 60% всего бюджета", – возмущались в ЦПК.  

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid023Tdy34WZLWvSqCMrqUdD1MzBCi8Ss5zY85cA4iLqc6Aiho8eKZV7QchcbUPRTNtWl

На решение комитета отреагировали послы G7 – они выразили в Twitter обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы. 

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорилось в твите, который Фриз сегодня цитировала на заседании Рады. 

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Учредительное заседание конкурсной комиссии состоялось 22 августа

17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава. Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, граница, конкурс, антикоррупционное бюро, Ирина Фриз, законодательство, закон, законопроект, НАБУ, женщины, Слуга народа, Давид Арахамия, назначение, Ярослав Железняк
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