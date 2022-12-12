Для быстрого восстановления критической инфраструктуры Украине нужен $1 млрд – Шмыгаль

Главным приоритетом сейчас является этап выживания – быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода, отметил премьер.

Он напомнил, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена в результате последних атак России на энергосистему. Эти повреждения привели к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране. Это влияет на все секторы экономики и социальной жизни Украины, заявил Шмыгаль.

По его словам, примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в $500 млн. Примерная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения составляет еще $500 млн.

Общие потребности в восстановлении оценивались в $349 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года, напомнил Шмыгаль. По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и правительства Украины, потребности на восстановление возрастут до $500–600 млрд.