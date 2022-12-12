Для быстрого восстановления критической инфраструктуры Украине нужен $1 млрд – Шмыгаль

Главным приоритетом сейчас является этап выживания – быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода, отметил премьер.
Он напомнил, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена в результате последних атак России на энергосистему. Эти повреждения привели к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране. Это влияет на все секторы экономики и социальной жизни Украины, заявил Шмыгаль.
По его словам, примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в $500 млн. Примерная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения составляет еще $500 млн.
Общие потребности в восстановлении оценивались в $349 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года, напомнил Шмыгаль. По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и правительства Украины, потребности на восстановление возрастут до $500–600 млрд.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины. Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности..
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс. Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал Шмыгаль 11 декабря.