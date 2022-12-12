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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для быстрого восстановления критической инфраструктуры Украине нужен $1 млрд – Шмыгаль

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Денис Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется срочный ремонт энергосистемы
Денис Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется срочный ремонт энергосистемы
Фото: kmu.gov.ua

Украине потребуется по $500 млн на восстановление экстренного восстановления энергосистемы и на поддержку отопления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Организации экономического сотрудничества и развития, его речь опубликована на сайте Кабмина 12 декабря.

Главным приоритетом сейчас является этап выживания – быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода, отметил премьер.

Он напомнил, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена в результате последних атак России на энергосистему. Эти повреждения привели к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране. Это влияет на все секторы экономики и социальной жизни Украины, заявил Шмыгаль.

По его словам, примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в $500 млн. Примерная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения составляет еще $500 млн.

Общие потребности в восстановлении оценивались в $349 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года, напомнил Шмыгаль. По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и правительства Украины, потребности на восстановление возрастут до $500–600 млрд.

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины. Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности..

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. На вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, 11 декабря таких осталось около 300 тыс. Для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал Шмыгаль 11 декабря.

Теги: энергетика, отопление, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, энергосистема, восстановление
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