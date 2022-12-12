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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы

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Ильдар Салеев: Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину
Ильдар Салеев: Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину
Фото: пресс-служба "ДТЭК Энерго"

Компания ДТЭК Рината Ахметова ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной Россией энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в интервью изданию "Forbes Украина".

"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", – сообщил он.

По словам Салеева, некоторое оборудование ДТЭК уже поставлено в Украину. Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10–15%", — сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

Он добавил, что больших автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить. В компании заявляли, что за последние более чем два месяца предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, трое погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.

Теги: ДТЭК, Европа, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, энергосистема, ЕС
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