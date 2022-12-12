ДТЭК Ахметова ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы

Ильдар Салеев: Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину Фото: пресс-служба "ДТЭК Энерго"

"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", – сообщил он.

По словам Салеева, некоторое оборудование ДТЭК уже поставлено в Украину. Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10–15%", — сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

Он добавил, что больших автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить. В компании заявляли, что за последние более чем два месяца предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, трое погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.