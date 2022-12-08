Шахтеры "ДТЭК Энерго" передали уголь для обогрева украинских защитников на передовой

Уголь будет сжигаться в специальных "шахтерских бандерпечах", которые передали для обогрева украинских военных раньше. Полевые печи для ВСУ коллективы угледобывающих предприятий собирают собственноручно, отметили в "ДТЭК Энерго".
Всего накануне зимы украинские защитники получили первые 110 печей от шахтеров и ремонтников "ДТЭК Энерго". Кроме того, с начала войны угледобывающие предприятия компании предоставили 450 тонн угля для нужд "Укрзалізниці" и местных общин. Среди недавних поставок железнодорожникам также 150 кубометров дров, они предназначены для обогрева пассажиров эвакуационных рейсов по пути в безопасные регионы.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.