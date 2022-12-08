Шахтеры "ДТЭК Энерго" передали уголь для обогрева украинских защитников на передовой

Уголь будет сжигаться в специальных "шахтерских бандерпечах", которые передали для обогрева украинских военных раньше. Полевые печи для ВСУ коллективы угледобывающих предприятий собирают собственноручно, отметили в "ДТЭК Энерго".

Всего накануне зимы украинские защитники получили первые 110 печей от шахтеров и ремонтников "ДТЭК Энерго". Кроме того, с начала войны угледобывающие предприятия компании предоставили 450 тонн угля для нужд "Укрзалізниці" и местных общин. Среди недавних поставок железнодорожникам также 150 кубометров дров, они предназначены для обогрева пассажиров эвакуационных рейсов по пути в безопасные регионы.