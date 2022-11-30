ДТЭК Ахметова передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

"Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, "ДТЭК Энерго" предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля. 10 тыс. тонн уже были отгружены, а еще 10 отгружаются прямо сейчас. Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее пройти отопительный сезон", – сообщили в ДТЭК.
Также ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем.
По данным НАК "Нафтогаз", из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. Как следствие, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.
4 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".