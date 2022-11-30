ДТЭК Ахметова передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона

"Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, "ДТЭК Энерго" предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля. 10 тыс. тонн уже были отгружены, а еще 10 отгружаются прямо сейчас. Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее пройти отопительный сезон", – сообщили в ДТЭК.

Также ДТЭК ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем.