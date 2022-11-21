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ДЕНЬГИ

ДТЭК Ахметова ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем

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Для нужд государственных ТЭС ДТЭК по состоянию на октябрь отгрузил 100 тыс. тонн топлива
Для нужд государственных ТЭС ДТЭК по состоянию на октябрь отгрузил 100 тыс. тонн топлива
Фото: energo.dtek.com

Угледобывающие предприятия ДТЭК Рината Ахметова, несмотря на войну, смогли сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне. Об этом говорится в сообщении компании. Для этого за 10 месяцев года было введено в работу 23 новых лав, еще две лавы введены в ноябре.

"На энергетическом фронте труд каждого шахтера так же важен, как и каждого энергетика. Чтобы, несмотря ни на что, в домах украинцев были и свет, и тепло, их нужно не только выработать и доставить, но и иметь для этого достаточно топлива. Об этом украинские шахтеры заботятся день и ночь", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Обеспечение собственных ТЭС топливом является приоритетом, но в ДТЭК также нашли возможность поддержать углем и государственную генерацию, отметили в компании. Для нужд государственных ТЭС ДТЭК по состоянию на октябрь отгрузил 100 тыс. тонн топлива, еще 10 тыс. тонн планируется отгрузить в ближайшее время.

Контекст:

8 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона – некоплено 14,6 млрд м³ газа и 1,5 млн тонн угля.

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.

В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Теги: уголь, энергетика, шахты, отопительный сезон, шахтеры, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, Денис Шмыгаль, энергосистема, шахтер, топливо
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