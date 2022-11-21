ДТЭК Ахметова ввел в работу 25 новых лав для обеспечения энергосистемы углем

Для нужд государственных ТЭС ДТЭК по состоянию на октябрь отгрузил 100 тыс. тонн топлива Фото: energo.dtek.com

"На энергетическом фронте труд каждого шахтера так же важен, как и каждого энергетика. Чтобы, несмотря ни на что, в домах украинцев были и свет, и тепло, их нужно не только выработать и доставить, но и иметь для этого достаточно топлива. Об этом украинские шахтеры заботятся день и ночь", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Обеспечение собственных ТЭС топливом является приоритетом, но в ДТЭК также нашли возможность поддержать углем и государственную генерацию, отметили в компании. Для нужд государственных ТЭС ДТЭК по состоянию на октябрь отгрузил 100 тыс. тонн топлива, еще 10 тыс. тонн планируется отгрузить в ближайшее время.