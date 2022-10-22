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Глава ДТЭК: Мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в Украине был уголь

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Максим Тимченко: Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации
Максим Тимченко: Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации
Фото: epravda.com.ua

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала миллиарды долларов в обеспечение Украины углем. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде".

"Я об этом не раз говорил: мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в стране был уголь. Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что с учетом ситуации на Запорожской АЭС нужно уже сейчас импортировать уголь и думать об импортных контрактах. Он добавил, что ресурса ДТЭК не хватает, чтобы покрыть закупку оборудования и запчастей и это может негативно сказаться на добыче угля.

ДТЭК в рамках подготовки украинского энергокомплекса к отопительному сезону отгрузил государственным ТЭС "Центрэнерго" около 100 тыс. тонн угля.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газаПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14,135 млрд м³ газа.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

Теги: уголь, импорт, отопительный сезон, ДТЭК, ТЭС, Максим Тимченко
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