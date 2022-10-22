Глава ДТЭК: Мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в Украине был уголь

"Я об этом не раз говорил: мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в стране был уголь. Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации", – сказал он.
Тимченко подчеркнул, что с учетом ситуации на Запорожской АЭС нужно уже сейчас импортировать уголь и думать об импортных контрактах. Он добавил, что ресурса ДТЭК не хватает, чтобы покрыть закупку оборудования и запчастей и это может негативно сказаться на добыче угля.
ДТЭК в рамках подготовки украинского энергокомплекса к отопительному сезону отгрузил государственным ТЭС "Центрэнерго" около 100 тыс. тонн угля.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14,135 млрд м³ газа.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".