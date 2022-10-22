Глава ДТЭК: Мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в Украине был уголь

Максим Тимченко: Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации Фото: epravda.com.ua

"Я об этом не раз говорил: мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в стране был уголь. Вытягивать эту зиму будут атомная и угольная генерации", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что с учетом ситуации на Запорожской АЭС нужно уже сейчас импортировать уголь и думать об импортных контрактах. Он добавил, что ресурса ДТЭК не хватает, чтобы покрыть закупку оборудования и запчастей и это может негативно сказаться на добыче угля.

ДТЭК в рамках подготовки украинского энергокомплекса к отопительному сезону отгрузил государственным ТЭС "Центрэнерго" около 100 тыс. тонн угля.