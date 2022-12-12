Подавать иски против РФ "Укрэнерго" поможет одна из самых влиятельных в Европе энергетических организаций

Компания намерена добиться компенсации за ущерб, который Россия наносит энергетическому сектору Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Для этого она тщательно фиксирует все повреждения сетей и уничтоженные объекты, говорится в сообщении.
Секретариат Энергетического сообщества привлечет международных и украинских экспертов, проведет тщательный анализ, куда "Укрэнерго" может обратиться для компенсации убытков от российской агрессии. Также будет разработан план действий по выдвижению претензий и определены ключевые юридические эксперты и компании, обеспечивающие поддержку рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах, сказано в сообщении.
Кроме того, будет создана рабочая группа по правовым претензиям для представления интересов "Укрэнерго" в Специальном международном трибунале против России.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, заявили в компании "Укрэнерго".
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 9 декабря глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что к плановым отключениям Украина может вернуться в течение нескольких дней. В то же время, по его мнению, дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться по крайней мере до конца зимы.