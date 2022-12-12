Подавать иски против РФ "Укрэнерго" поможет одна из самых влиятельных в Европе энергетических организаций

Компания намерена добиться компенсации за ущерб, который Россия наносит энергетическому сектору Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Для этого она тщательно фиксирует все повреждения сетей и уничтоженные объекты, говорится в сообщении.

Секретариат Энергетического сообщества привлечет международных и украинских экспертов, проведет тщательный анализ, куда "Укрэнерго" может обратиться для компенсации убытков от российской агрессии. Также будет разработан план действий по выдвижению претензий и определены ключевые юридические эксперты и компании, обеспечивающие поддержку рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах, сказано в сообщении.

Кроме того, будет создана рабочая группа по правовым претензиям для представления интересов "Укрэнерго" в Специальном международном трибунале против России.