Эксперты МАГАТЭ завершили работу на трех украинских АЭС, представители агентства остались на ЗАЭС – "Энергоатом"

Команды специалистов МАГАТЭ с 29 ноября по 9 декабря оценивали состояние ядерной и радиационной безопасности и защищенности АЭС в условиях военной агрессии РФ, отметили в "Энергоатоме" Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом 12 декабря сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом".

"Команды специалистов Международного агентства по атомной энергии с 29 ноября по 9 декабря оценивали состояние ядерной и радиационной безопасности и защищенности атомных станций в условиях военной агрессии РФ. Также проверяли систему физической защиты, аварийную готовность и реагирование, а также логистику и связь", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что на временно захваченной оккупантами ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ.