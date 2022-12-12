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Эксперты МАГАТЭ завершили работу на трех украинских АЭС, представители агентства остались на ЗАЭС – "Энергоатом"

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Команды специалистов МАГАТЭ с 29 ноября по 9 декабря оценивали состояние ядерной и радиационной безопасности и защищенности АЭС в условиях военной агрессии РФ, отметили в "Энергоатоме"
Команды специалистов МАГАТЭ с 29 ноября по 9 декабря оценивали состояние ядерной и радиационной безопасности и защищенности АЭС в условиях военной агрессии РФ, отметили в "Энергоатоме"
Фото: Енергоатом / Facebook

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на Пивденноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Об этом 12 декабря сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом".

"Команды специалистов Международного агентства по атомной энергии с 29 ноября по 9 декабря оценивали состояние ядерной и радиационной безопасности и защищенности атомных станций в условиях военной агрессии РФ. Также проверяли систему физической защиты, аварийную готовность и реагирование, а также логистику и связь", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что на временно захваченной оккупантами ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько миссий МАГАТЭ: в марте на Пивденноукраинскую АЭС, в апреле и мае – начале июня на ЧАЭС после деоккупации зоны отчуждения, в сентябре на Хмельницкую АЭС и на ЗАЭС. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

В ноябре МАГАТЭ проверило несколько объектов в Украине после обвинений РФ в создании "грязной бомбы" и подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов. Также агентство проинспектировало Харьковский физико-технический институт, который несколько раз обстреливали россияне.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал беспрецедентной и глубоко тревожащей ситуацию в украинской энергосистеме 23 ноября, когда в результате российских обстрелов были отключены и перешли на аварийное питание дизель-генераторами все четыре АЭС страны. В то время как мир сосредоточен на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, нельзя забывать и о других ядерных объектах Украины, отметил Гросси.

В середине ноября МАГАТЭ объявило, что направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС. На Запорожской АЭС МАГАТЭ установило постоянное присутствие с 1 сентября.

Теги: Россия, Украина, агрессия, радиация, миссия, АЭС, Энергоатом, обстрелы, ЧАЭС, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, безопасность, Ровенская АЭС, работа, Пивденноукраинская АЭС, ЗАЭС
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