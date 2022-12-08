Кадыровцы ушли с ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ – Центр национального сопротивления

"Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее [ЗАЭС] "защитников". Именно "защитой" захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", – говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что станцию недавно посетил один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев.

Ранее россияне намеренно обстреливали соседние районы со станцией во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.