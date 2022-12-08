Кадыровцы ушли с ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ – Центр национального сопротивления

"Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее [ЗАЭС] "защитников". Именно "защитой" захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", – говорится в сообщении.
Также в ЦНС отметили, что станцию недавно посетил один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев.
Ранее россияне намеренно обстреливали соседние районы со станцией во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Оператор украинских АЭС "Энергоатом" сообщил 8 декабря, что россияне готовят провокацию на ЗАЭС. Они завезли на территорию станции реактивные системы залпового огня "Град".