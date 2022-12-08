ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыровцы ушли с ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ – Центр национального сопротивления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты убрали с ЗАЭС своих самых скандальных представителей
Оккупанты убрали с ЗАЭС своих самых скандальных представителей
Фото: EPA

Войска из Чечни покинули территорию Запорожской атомной электростанции перед визитом туда представителей Международного агентства по атомной энергии. Об этом 8 декабря сообщил сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее [ЗАЭС] "защитников". Именно "защитой" захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", – говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что станцию недавно посетил один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев. 

Ранее россияне намеренно обстреливали соседние районы со станцией во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Оператор украинских АЭС "Энергоатом" сообщил 8 декабря, что россияне готовят провокацию на ЗАЭС. Они завезли на территорию станции реактивные системы залпового огня "Град".

Теги: Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (163455)
2
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (75838)
3
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (69477)
4
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (53468)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (48804)
6
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (47782)
7
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео (33307)
8
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу (30303)
 
 
 
 