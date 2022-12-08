Оккупанты завезли несколько РСЗО "Град" на территорию Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Согласно сообщению, на территорию захваченной ЗАЭС россияне накануне завезли несколько реактивных систем залпового огня "Град". Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некие "защитные сооружения," в тайном режиме, нарушая условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, заявляют в "Энергоатоме".
В компании считают, что наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы из "Градов" противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь прикрытием энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.
"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку, заминировали территорию станции и подъездные пути к ней", – говорится в сообщении.
"Энергоатом" призвал МАГАТЭ и мировое атомное сообщество создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.