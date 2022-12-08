Оккупанты завезли несколько РСЗО "Град" на территорию Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Согласно сообщению, на территорию захваченной ЗАЭС россияне накануне завезли несколько реактивных систем залпового огня "Град". Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некие "защитные сооружения," в тайном режиме, нарушая условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, заявляют в "Энергоатоме".

В компании считают, что наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы из "Градов" противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь прикрытием энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку, заминировали территорию станции и подъездные пути к ней", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" призвал МАГАТЭ и мировое атомное сообщество создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации.