Россию нужно убрать из членов МАГАТЭ – Минэнерго Украины

"Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Российская война в Украине изменила все, что существовало до сих пор в системах безопасности, в том числе и в ядерной отрасли. Мы не можем при нынешних обстоятельствах руководствоваться старыми моделями, принимать новые и быстрые решения", – сказал министр.

По его словам, оккупация россиянами украинской Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе АЭС, а также размещение на ее территории вооруженных людей, тяжелой техники и взрывчатки – полное нарушение не просто правил ядерной безопасности, но и здравого смысла. Галущенко отметил, что для Украины очень важно, чтобы на территории ее ядерных объектов присутствовали представители МАГАТЭ.

Министр подчеркнул, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны. На станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.