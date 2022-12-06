Россию нужно убрать из членов МАГАТЭ – Минэнерго Украины

"Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Российская война в Украине изменила все, что существовало до сих пор в системах безопасности, в том числе и в ядерной отрасли. Мы не можем при нынешних обстоятельствах руководствоваться старыми моделями, принимать новые и быстрые решения", – сказал министр.
По его словам, оккупация россиянами украинской Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе АЭС, а также размещение на ее территории вооруженных людей, тяжелой техники и взрывчатки – полное нарушение не просто правил ядерной безопасности, но и здравого смысла. Галущенко отметил, что для Украины очень важно, чтобы на территории ее ядерных объектов присутствовали представители МАГАТЭ.
Министр подчеркнул, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны. На станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.