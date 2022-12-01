На захваченной ЗАЭС россияне присваивают деньги, выделяемые на зарплаты украинскому персоналу – ГУР Минобороны

"Представители корпорации "Росатом" "отмывают" деньги, которые выделяются на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карты) на имя персонала ЗАЭС, которые имеют гражданство Украины", – говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, россияне при этом не оформляют и не подают реальной финансовой отчетности, "то есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома".

"Сейчас на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых – это так называемые "кадыровцы" из батальона "Ахмат". Их главная задача – запугивание персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами", – объяснили в ГУР Минобороны.

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