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ДЕНЬГИ

На захваченной ЗАЭС россияне присваивают деньги, выделяемые на зарплаты украинскому персоналу – ГУР Минобороны

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ЗАЭС находится под контролем оккупантов с марта
ЗАЭС находится под контролем оккупантов с марта
Фото: ЕРА

Деньги, которые выделяются персоналу захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции "отмываются" сотрудниками "Росатома". Об этом проинформировало 1 декабря в Telegrаm Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Представители корпорации "Росатом" "отмывают" деньги, которые выделяются на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карты) на имя персонала ЗАЭС, которые имеют гражданство Украины", – говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, россияне при этом не оформляют и не подают реальной финансовой отчетности, "то есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома".

"Сейчас на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых – это так называемые "кадыровцы" из батальона "Ахмат". Их главная задача – запугивание персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами", – объяснили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: зарплата, война, оккупация, разведка, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, деньги, война России против Украины, документы, электростанция, ГУР Минобороны Украины, россияне, ЗАЭС
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