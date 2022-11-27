Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС – Офис президента

"Безусловно, они уйдут оттуда, потому что вокруг постепенно проходит их линия обороны, она начинает отходить к границам РФ", – отметил он.

Подоляк добавил, что в этот раз России не удалось повторить ситуацию, как с захватом Крыма в 2014 году, когда мир фактически закрыл на это глаза.

"Когда они захватили полуостров Крым и все по умолчанию сказали: "Ну ладно". Это было в кулуарах сказано: "Ну, хорошо. Мы понимаем, что вы не правы, но мы делаем вид, что не видим этого". Они думали, что сейчас будет такая же ситуация: они захватят ЗАЭС или какие-то территории, впишут их в конституцию российскую и мир скажет: "Хорошо", – объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что сейчас даже в МАГАТЭ, в котором в России есть большое представительство, отказались признавать юрисдикцию "Росатома" над ЗАЭС.

"Никто в мире не ведет себя так, как в 2014 году. И, конечно же, Россия ни фактически, ни юридически удержать ЗАЭС не сможет. При этом количество потерь и все репутационные негативы будут ложиться исключительно на Россию", – подытожил он.