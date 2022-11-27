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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС – Офис президента

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В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных
Фото: EPA

Российские военные не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телеканала "Freeдом".

"Безусловно, они уйдут оттуда, потому что вокруг постепенно проходит их линия обороны, она начинает отходить к границам РФ", – отметил он.

Подоляк добавил, что в этот раз России не удалось повторить ситуацию, как с захватом Крыма в 2014 году, когда мир фактически закрыл на это глаза.

"Когда они захватили полуостров Крым и все по умолчанию сказали: "Ну ладно". Это было в кулуарах сказано: "Ну, хорошо. Мы понимаем, что вы не правы, но мы делаем вид, что не видим этого". Они думали, что сейчас будет такая же ситуация: они захватят ЗАЭС или какие-то территории, впишут их в конституцию российскую и мир скажет: "Хорошо", – объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что сейчас даже в МАГАТЭ, в котором в России есть большое представительство, отказались признавать юрисдикцию "Росатома" над ЗАЭС.

"Никто в мире не ведет себя так, как в 2014 году. И, конечно же, Россия ни фактически, ни юридически удержать ЗАЭС не сможет. При этом количество потерь и все репутационные негативы будут ложиться исключительно на Россию", – подытожил он.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская АЭС, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, ЗАЭС
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