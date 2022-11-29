Кулеба обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС

"Я начал свой визит в Бухарест со встречи с Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персонала. Я повторил, что Россия должна уйти из ЗАЭС, чтобы ядерная безопасность была восстановдена", – написал он.
I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022
Гросси сообщил о продолжении работы по скорейшему созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", – написал он.
With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022
I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all * ’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.
В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.