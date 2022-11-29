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Кулеба обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС

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Кулеба встретился с Гросси в Бухаресте
Кулеба встретился с Гросси в Бухаресте
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября встретился в Бухаресте (Румыния), где проходит встреча глав МИД стра НАТО, с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я начал свой визит в Бухарест со встречи с Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персонала. Я повторил, что Россия должна уйти из ЗАЭС, чтобы ядерная безопасность была восстановдена", – написал он.

Гросси сообщил о продолжении работы по скорейшему созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", – написал он.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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