Кулеба обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС

"Я начал свой визит в Бухарест со встречи с Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персонала. Я повторил, что Россия должна уйти из ЗАЭС, чтобы ядерная безопасность была восстановдена", – написал он.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022

Гросси сообщил о продолжении работы по скорейшему созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", – написал он.