Оккупанты запретили вход на ЗАЭС сотрудникам, отказавшимся от контрактов с "Росатомом" – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом", – говорится в сообщении.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших контракт с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.