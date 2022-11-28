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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Быть не может". В Кремле прокомментировали информацию о возможном выходе оккупантов с Запорожской АЭС

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В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 ноября опроверг информацию "Энергоатома" о возможном выходе российских оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает российский РБК.

"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может", – утверждает Песков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские захватчики могут вести подготовку к тому, чтобы покинуть Запорожскую АЭС.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Утром 20 ноября "Энергоатом" сообщил, что в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку оккупированной Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" сообщили 21 ноября, что россияне не дают МАГАТЭ проверить состояние ЗАЭС после обстрелов.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Дмитрий Песков, АЭС, Энергоатом, обстрелы, война России против Украины, электростанция, ЗАЭС
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