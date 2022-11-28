"Быть не может". В Кремле прокомментировали информацию о возможном выходе оккупантов с Запорожской АЭС

"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может", – утверждает Песков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские захватчики могут вести подготовку к тому, чтобы покинуть Запорожскую АЭС.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.