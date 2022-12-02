В МАГАТЭ хотят до конца года договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МАГАТЭ заявил, что главная цель – "избежать ядерной аварии", а не создать военную ситуацию, которая могла бы способствовать одной или другой стороне.

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". Российские оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ к станции после инцидентов.