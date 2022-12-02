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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МАГАТЭ хотят до конца года договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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Главная цель "избежать ядерной аварии", заявил Гросси
Главная цель – "избежать ядерной аварии", заявил Гросси
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции до конца года. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica, которое 2 декабря процитировало Reuters.

Гросси не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Глава МАГАТЭ заявил, что главная цель – "избежать ядерной аварии", а не создать военную ситуацию, которая могла бы способствовать одной или другой стороне. 

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". Российские оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ к станции после инцидентов. 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Теги: Россия, Украина, авария, Запорожская область, АЭС, Энергоатом, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, взрывы, Рафаэль Гросси, энергосистема, энергия, российские оккупанты, ЗАЭС
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