В МАГАТЭ хотят до конца года договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава МАГАТЭ заявил, что главная цель – "избежать ядерной аварии", а не создать военную ситуацию, которая могла бы способствовать одной или другой стороне.
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты". Российские оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ к станции после инцидентов.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.