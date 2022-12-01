"Энергоатом" уволил инженера, которого оккупанты назначили "директором" ЗАЭС

С ЗАЭС уволили сотрудника, которого подозревают в коллаборационизме Фото: EPA

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", – говорится в сообщении.

Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС Юрия Черничука. Также оккупанты заявили, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт" с оккупантами.