"Энергоатом" уволил инженера, которого оккупанты назначили "директором" ЗАЭС

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", – говорится в сообщении.
Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.
30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС Юрия Черничука. Также оккупанты заявили, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт" с оккупантами.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились под давлением захватчиков.