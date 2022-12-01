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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Энергоатом" уволил инженера, которого оккупанты назначили "директором" ЗАЭС

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С ЗАЭС уволили сотрудника, которого подозревают в коллаборационизме
С ЗАЭС уволили сотрудника, которого подозревают в коллаборационизме
Фото: EPA

Президент государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 1 декабря подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука, также исполняющего обязанности главного инженера станции. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", – говорится в сообщении.

Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

30 ноября российский "Росэнергоатом" заявил о назначении новым "директором" оккупированной Запорожской АЭС Юрия Черничука. Также оккупанты заявили, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт" с оккупантами.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, ЗАЭС
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