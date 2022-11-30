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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о назначении нового "директора" на ЗАЭС

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Россияне назначили новое "руководство" Запорожской АЭС
Россияне назначили новое "руководство" Запорожской АЭС
Фото: EPA

Российский "Росэнергоатом" заявил о назначении новым "директором" оккупированной Запорожской атомной электростанции АЭС Юрия Черничука. Об этом заявил советник гендиректора "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сообщает "Интерфакс".

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера", – сказал Карчаа.

По его словам, Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией. Также Карчаа утверждает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт" с оккупантами.

"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", – заявил он.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились под давлением захватчиков.

Теги: Запорожская область, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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