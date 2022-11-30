Оккупанты заявили о назначении нового "директора" на ЗАЭС

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера", – сказал Карчаа.

По его словам, Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией. Также Карчаа утверждает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС занимают представители прежнего коллектива, которые заключили "контракт" с оккупантами.

"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", – заявил он.