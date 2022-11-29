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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нет подтверждения, что РФ выводит войска из Энергодара – ОВА

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В Запорожской ОВА не видят, чтобы оккупанты покидали Энергодар
В Запорожской ОВА не видят, чтобы оккупанты покидали Энергодар
Фото: Енергодарська міська рада / Facebook

На данный момент нет подтверждения, что РФ выводит свои войска из Энергодара Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом глава областной государственной военной администрации Александр Старух рассказал в эфире "Еспресо", комментарий опубликован в его Telegram-канале.

"Нет такой информации, и заявления вы же видите, со стороны [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова этого и всех остальных, что они не готовы выводить свои подразделения непосредственно из Энергодара. Но мы все же настойчиво ожидаем, что наши партнеры – и МАГАТЭ, и другие международные организации – что они выполнят свои обязательства и обезопасят и себя, и мир от возможных последствий", – сказал он. 

Старух подчеркнул, что станция с августа находится в состоянии холодной или горячей остановки, блоки не работают.

"Пока там с тяжелым вооружением стоят российские войска, это серьезная угроза ядерной безопасности континента", – добавил он.

"Мы не видим вывода войск врага с атомного объекта", – подчеркнул Старух в подписи к видео. 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, АЭС, Энергоатом, Запорожская ОГА, МАГАТЭ, Энергодар, Александр Старух, ЗАЭС
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