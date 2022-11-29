Нет подтверждения, что РФ выводит войска из Энергодара – ОВА

"Нет такой информации, и заявления вы же видите, со стороны [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова этого и всех остальных, что они не готовы выводить свои подразделения непосредственно из Энергодара. Но мы все же настойчиво ожидаем, что наши партнеры – и МАГАТЭ, и другие международные организации – что они выполнят свои обязательства и обезопасят и себя, и мир от возможных последствий", – сказал он.

Старух подчеркнул, что станция с августа находится в состоянии холодной или горячей остановки, блоки не работают.

"Пока там с тяжелым вооружением стоят российские войска, это серьезная угроза ядерной безопасности континента", – добавил он.

"Мы не видим вывода войск врага с атомного объекта", – подчеркнул Старух в подписи к видео.