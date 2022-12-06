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В МИД России заявили, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи"

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В МИД РФ заявили, что нет "никаких прямых переговоров" между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС
В МИД РФ заявили, что нет "никаких прямых переговоров" между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: EPA

Россия не планирует передавать "третьей стороне" контроль над захваченной ею Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "нет никаких прямых переговоров" между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Захарова рассказала, что "возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС" Россия обсуждает с секретариатом МАГАТЭ, а он – с Украиной.

"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно… Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи", – отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что ЗАЭС "полностью управляется Россией".

2 декабря российское издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, близкие к руководству РФ, что оккупанты могут покинуть территорию ЗАЭС. При этом российские военные не планируют полностью оставлять захваченные территории Запорожской области, но готовы уйти с ЗАЭС. Согласно плану Кремля, АЭС якобы могут передать либо Украине, либо МАГАТЭ.

По словам источников "Медузы", в обмен на вывод войск с АЭС российские власти якобы рассчитывают получить гарантии "бесперебойного транзита нефти и газа" по территории Украины. Собеседники, близкие к Кремлю, заявили: в правительстве РФ "есть готовность к сделке", потому что продавать нефть и газ "очень важно для российского бюджета".

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

В то же время в Запорожской ОВА заявили, что нет подтверждения того, что РФ выводит свои войска из Энергодара – города, где находится станция. 

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российские силы готовятся покинуть станцию.

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, МИД России, переговоры, МАГАТЭ, война России против Украины, Мария Захарова, безопасность, российские оккупанты, ЗАЭС
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