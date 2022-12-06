В МИД России заявили, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи"

В МИД РФ заявили, что нет "никаких прямых переговоров" между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: EPA

Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "нет никаких прямых переговоров" между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Захарова рассказала, что "возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС" Россия обсуждает с секретариатом МАГАТЭ, а он – с Украиной.

"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно… Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи", – отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что ЗАЭС "полностью управляется Россией".

2 декабря российское издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, близкие к руководству РФ, что оккупанты могут покинуть территорию ЗАЭС. При этом российские военные не планируют полностью оставлять захваченные территории Запорожской области, но готовы уйти с ЗАЭС. Согласно плану Кремля, АЭС якобы могут передать либо Украине, либо МАГАТЭ.

По словам источников "Медузы", в обмен на вывод войск с АЭС российские власти якобы рассчитывают получить гарантии "бесперебойного транзита нефти и газа" по территории Украины. Собеседники, близкие к Кремлю, заявили: в правительстве РФ "есть готовность к сделке", потому что продавать нефть и газ "очень важно для российского бюджета".