Российские войска могут покинуть ЗАЭС – РосСМИ

Собеседники "Медузы" рассказали изданию, что российские военные не планируют полностью оставлять Запорожскую область, но готовы уйти с ЗАЭС. Согласно плану Кремля, АЭС якобы могут передать либо Киеву, либо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

В то же время 29 ноября глава областной государственной военной администрации Александр Старух заявил, что нет подтверждения того, что РФ выводит свои войска из Энергодара – города, где находится станция.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российские силы готовятся покинуть станцию.