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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска могут покинуть ЗАЭС – РосСМИ

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ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта
Фото: EPA

Российские оккупанты могут покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом 2 декабря сообщило издание "Медуза" со ссылкой на свои источники близкие к руководству РФ.

Собеседники "Медузы" рассказали изданию, что российские военные не планируют полностью оставлять Запорожскую область, но готовы уйти с ЗАЭС. Согласно плану Кремля, АЭС якобы могут передать либо Киеву, либо Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

В то же время 29 ноября глава областной государственной военной администрации Александр Старух заявил, что нет подтверждения того, что РФ выводит свои войска из Энергодара – города, где находится станция. 

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российские силы готовятся покинуть станцию.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".

Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Теги: Россия, Дмитрий Песков, АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Петр Котин, Александр Старух, ЗАЭС
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