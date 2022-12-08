Кулеба о зоне безопасности вокруг ЗАЭС: Движемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ

Украина заинтересована, чтобы все ее АЭС находились в безопасности, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 8 декабря на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Словакии Растиславом Качером сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы все ядерные, атомные электростанции в Украине, не только Запорожская АЭС, находились в безопасности. Этого очень трудно достичь, не остановив российские ракетные удары по территории Украины, но мы движемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ. Однако у дипломатии есть такое правило, что ничто не согласовано, пока все не согласовано", – сказал Кулеба.

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

В МИД РФ заявили 6 декабря, что о выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи".