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МАГАТЭ завершило недельную миссию в Чернобыль, на следующей неделе собирается на Пивденноукраинскую АЭС

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Эксперты МАГАТЭ собираются на Пивденноукраинскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ собираются на Пивденноукраинскую АЭС
Фото: wikipedia.org

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу Украины посетит Пивденноукраинскую АЭС на следующей неделе, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано 25 ноября на сайте МАГАТЭ.

Он также проинформировал, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в зону отчуждения.

По его словам, по итогам инспекции эксперты агентства лучше поняли потребности станции в обеспечении физической безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.

"Миссия поможет проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции", – добавил он.

Гросси назвал беспрецедентной и глубоко тревожащей ситуацию в украинской энергосистеме 23 ноября, когда в результате российских обстрелов были отключены и перешли на аварийное питание дизель-генераторами все четыре атомных станции страны. По его словам, в то время, как мир сосредоточен на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, нельзя забывать и о других ядерных объектах Украины.

В середине ноября МАГАТЭ объявило, что направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС. На Запорожской АЭС МАГАТЭ установило постоянное присутствие с 1 сентября.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько миссий МАГАТЭ: в марте на Пивденноукраинскую АЭС, в апреле и мае – начале июня на ЧАЭС после деоккупации зоны отчуждения, в сентябре на Хмельницкую АЭС и на ЗАЭСНа ЗАЭС остались сотрудники агентства.

В ноябре МАГАТЭ проверило несколько объектов в Украине после обвинений РФ в создании "грязной бомбы" и подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов. Также агентство проинспектировало Харьковский физико-технический институт, который несколько раз обстреливали россияне.

Теги: ядерная энергетика, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, Пивденноукраинская АЭС
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