МАГАТЭ завершило недельную миссию в Чернобыль, на следующей неделе собирается на Пивденноукраинскую АЭС

Он также проинформировал, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в зону отчуждения.

По его словам, по итогам инспекции эксперты агентства лучше поняли потребности станции в обеспечении физической безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.

"Миссия поможет проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции", – добавил он.

Гросси назвал беспрецедентной и глубоко тревожащей ситуацию в украинской энергосистеме 23 ноября, когда в результате российских обстрелов были отключены и перешли на аварийное питание дизель-генераторами все четыре атомных станции страны. По его словам, в то время, как мир сосредоточен на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, нельзя забывать и о других ядерных объектах Украины.

В середине ноября МАГАТЭ объявило, что направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС. На Запорожской АЭС МАГАТЭ установило постоянное присутствие с 1 сентября.