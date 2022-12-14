К энергоблокам оккупированной ЗАЭС подключают мобильные котельные, чтобы не дать замерзнуть критическим системам – МАГАТЭ

"Энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с беспрецедентными вызовами в результате войны и посреди зимы", – сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

В частности, команда МАГАТЭ на ЗАЭС 13 декабря сообщила, что станция потеряла связь с резервной линией электропередач на 330 кВ, соединяющей АЭС с электросетью. Пока неясно, что вызвало отключение. ЗАЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для основных функций безопасности, от магистральной внешней линии электропередачи на 750 кВ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые призваны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для его персонала", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что мобильные дизельные котельные мощностью 1–3 МВт уже установлены и работают на одном из энергоблоков, еще несколько размещены в других местах на площадке станции.

При этом у ЗАЭС есть 20 стационарных аварийных дизель-генераторов. Они находятся в режиме ожидания и могут обеспечить станцию электроэнергией, если АЭС опять окажется полностью отключенной от внешней сети. Однако на всякий случай разворачиваются и мобильные дизельные генераторы.