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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К энергоблокам оккупированной ЗАЭС подключают мобильные котельные, чтобы не дать замерзнуть критическим системам – МАГАТЭ

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ЗАЭС снова потеряла связь с резервной линией электропередач
ЗАЭС снова потеряла связь с резервной линией электропередач
Фото: EPA

К энергоблокам оккупированной россиянами Запорожской АЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции. Об этом сообщило 13 декабря Международное агентство по атомной энергии.

"Энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с беспрецедентными вызовами в результате войны и посреди зимы", – сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

В частности, команда МАГАТЭ на ЗАЭС 13 декабря сообщила, что станция потеряла связь с резервной линией электропередач на 330 кВ, соединяющей АЭС с электросетью. Пока неясно, что вызвало отключение. ЗАЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для основных функций безопасности, от магистральной внешней линии электропередачи на 750 кВ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые призваны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для его персонала", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что мобильные дизельные котельные мощностью 1–3 МВт уже установлены и работают на одном из энергоблоков, еще несколько размещены в других местах на площадке станции.

При этом у ЗАЭС есть 20 стационарных аварийных дизель-генераторов. Они находятся в режиме ожидания и могут обеспечить станцию электроэнергией, если АЭС опять окажется полностью отключенной от внешней сети. Однако на всякий случай разворачиваются и мобильные дизельные генераторы.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".

С 1 сентября на ЗАЭС находятся сотрудники МАГАТЭ с постоянной миссией.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики, "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".

2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

В МИД РФ заявили 6 декабря, что о выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи".

Теги: ядерная энергетика, электричество, атомная энергетика, электроэнергия, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, энергосистема, ЗАЭС
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