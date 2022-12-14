К энергоблокам оккупированной ЗАЭС подключают мобильные котельные, чтобы не дать замерзнуть критическим системам – МАГАТЭ

"Энергетическая инфраструктура Украины сталкивается с беспрецедентными вызовами в результате войны и посреди зимы", – сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
В частности, команда МАГАТЭ на ЗАЭС 13 декабря сообщила, что станция потеряла связь с резервной линией электропередач на 330 кВ, соединяющей АЭС с электросетью. Пока неясно, что вызвало отключение. ЗАЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для основных функций безопасности, от магистральной внешней линии электропередачи на 750 кВ.
"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые призваны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для его персонала", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что мобильные дизельные котельные мощностью 1–3 МВт уже установлены и работают на одном из энергоблоков, еще несколько размещены в других местах на площадке станции.
При этом у ЗАЭС есть 20 стационарных аварийных дизель-генераторов. Они находятся в режиме ожидания и могут обеспечить станцию электроэнергией, если АЭС опять окажется полностью отключенной от внешней сети. Однако на всякий случай разворачиваются и мобильные дизельные генераторы.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".
С 1 сентября на ЗАЭС находятся сотрудники МАГАТЭ с постоянной миссией.
Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики, "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".
2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
В МИД РФ заявили 6 декабря, что о выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи".