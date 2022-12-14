Шмыгаль об освобождении ЗАЭС от оккупантов: Пока конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет

Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Что касается освобождения Запорожской атомной станции. Пока что конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет. Россияне пока чрезвычайно сложно относятся к этому объекту, и мы понимаем, что должны, как и всю нашу землю, освобождать все наши объекты, все наши города", – отметил глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, и французская сторона, и МАГАТЭ продолжают переговоры по выводу российских войск с ЗАЭС.
Достижение договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории ЗАЭС анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.
С ним, а также с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Париже в рамках международной конференции по оказанию помощи Украине 13 декабря провел встречу Шмыгаль.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российские силы готовятся покинуть станцию.
2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
В МИД РФ заявили 6 декабря, что о выводе ЗАЭС из-под контроля РФ "не может быть и речи".