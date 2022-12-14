Шмыгаль об освобождении ЗАЭС от оккупантов: Пока конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет

Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что касается освобождения Запорожской атомной станции. Пока что конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет. Россияне пока чрезвычайно сложно относятся к этому объекту, и мы понимаем, что должны, как и всю нашу землю, освобождать все наши объекты, все наши города", – отметил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, и французская сторона, и МАГАТЭ продолжают переговоры по выводу российских войск с ЗАЭС.

Достижение договоренности о выводе российского тяжелого вооружения с территории ЗАЭС анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.

С ним, а также с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Париже в рамках международной конференции по оказанию помощи Украине 13 декабря провел встречу Шмыгаль.