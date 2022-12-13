Макрон заявил, что есть договоренность о выводе российского оружия с оккупированной ЗАЭС

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о том, как "убрать оружие со станции".
"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", – цитирует его телеканал.
Заявление Макрона прозвучало на международной конференцию по оказанию помощи Украине, которая открылась сегодня в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед ее участниками, рассказал о первоочередных нуждах страны после массированных атак России по критической инфраструктуре.
По его словам, сейчас около 12 млн человек в стране страдают от отключения электроэнергии.
"Ежедневно мы ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты. Только так можно защитить обычных людей и социальный строй в условиях российской ставки на блекаут", – сказал он.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные, сообщали в "Энергоатоме".
Вечером 19-го и утром 20 ноября рядом и на территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов. По их данным, на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений "пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты".
Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил 27 ноября, что есть признаки того, что российские захватчики "возможно, собираются покинуть ЗАЭС".
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оккупанты не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.
В то же время в Запорожской ОВА заявили, что нет подтверждения того, что РФ выводит свои войска из Энергодара – города, где находится станция.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что российские силы готовятся покинуть станцию.