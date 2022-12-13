Макрон заявил, что есть договоренность о выводе российского оружия с оккупированной ЗАЭС

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о том, как "убрать оружие со станции".

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", – цитирует его телеканал.

Заявление Макрона прозвучало на международной конференцию по оказанию помощи Украине, которая открылась сегодня в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед ее участниками, рассказал о первоочередных нуждах страны после массированных атак России по критической инфраструктуре.

По его словам, сейчас около 12 млн человек в стране страдают от отключения электроэнергии.

"Ежедневно мы ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты. Только так можно защитить обычных людей и социальный строй в условиях российской ставки на блекаут", – сказал он.