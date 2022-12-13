Аварийная поддержка от европейской энергосистемы, оборудование, закупка газа. Зеленский перечислил помощь, которая нужна украинской энергетике

"Ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины, гарантировать ее стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе", – заявил Зеленский.
Он очертил ситуацию, сложившуюся в энергетической сфере Украины, и перечислил ряд "конкретных вещей, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут любым антидемократическим и антиевропейским силам, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей".
"Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть поставки электричества из стран Европейского союза в Украину. Объем – до 2 гигаватт... Такая поддержка поставками электричества может стоить около €800 млн в текущих ценах. Это существенно. Но значительно меньше, чем может стоить нам всем блэкаут в Украине. Я призываю вас сделать одним из конкретных результатов этой конференции согласование всех решений для такой поддержки Украины поставкой электричества из стран ЕС", – сказал президент.
Кроме того, по его словам, Украина нуждается в нескольких категориях оборудования: трансформаторах, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках.
"Из-за разрушения террористами электростанций мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем предполагалось. Как следствие мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 млрд кубометров газа. Это также необходимый элемент нашей стабильности, требующий вашего лидерства", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он отметил возможную договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины.
"Кому-то это может казаться не очень существенным. Но 50 млн таких ламп позволят сэкономить около 1 гигаватта электричества. Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 гигаватта, этот проект также должен помочь", – пояснил президент.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света, которые затрагивают миллионы людей.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.