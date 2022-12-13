Канада передаст Украине 50 осветительных вышек для ночных ремонтов электросети – посол

По ее словам, часть партии – 15 вышек – уже прибыла в страну. Высота каждой из них – 8 метров.
Поставку организовала одна из благотворительных украино-канадских организаций.
"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", – написала Ковалив.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины. Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $500 млн на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.