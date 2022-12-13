Канада передаст Украине 50 осветительных вышек для ночных ремонтов электросети – посол

По ее словам, часть партии – 15 вышек – уже прибыла в страну. Высота каждой из них – 8 метров.

Поставку организовала одна из благотворительных украино-канадских организаций.

"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", – написала Ковалив.