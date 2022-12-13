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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада передаст Украине 50 осветительных вышек для ночных ремонтов электросети – посол

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15 башен уже доставлены в Украину
15 башен уже доставлены в Украину
Фото: Yuliya Kovaliv / Facebook

Канада подарит Украине 50 генераторных осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время. Об этом посол Украины в Канаде Юлия Ковалив сообщила 13 декабря в Facebook.

По ее словам, часть партии – 15 вышек – уже прибыла в страну. Высота каждой из них – 8 метров. 

Поставку организовала одна из благотворительных украино-канадских организаций.

"Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", – написала Ковалив.

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/pfbid05jwtmpGgVMfES5LfkPNHtaFXaj7Y41vT6hhNEA1snbccX7WJQQnLeDDAjCg9WpWSl

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины. Последняя атака произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В результате ракетных атак были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщал 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $500 млн на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.

Теги: Украина, Канада, энергетика, война России против Украины, Юлия Ковалив
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