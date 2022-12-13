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К электросети Украины после ремонта подключили атомный энергоблок, продолжается набор мощности – Минэнерго

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Сейчас работают все девять энергоблоков украинских атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории
Сейчас работают все девять энергоблоков украинских атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории
Фото: depositphotos.com

К электросети Украины минувшей ночью подключили один из атомных энергоблоков. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"13 декабря в 1.09 после возобновительного ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – сказал Галущенко.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Энергоатом, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Герман Галущенко
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