К электросети Украины после ремонта подключили атомный энергоблок, продолжается набор мощности – Минэнерго

"13 декабря в 1.09 после возобновительного ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас продолжается набор мощности.
"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – сказал Галущенко.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.