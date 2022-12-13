К электросети Украины после ремонта подключили атомный энергоблок, продолжается набор мощности – Минэнерго

Сейчас работают все девять энергоблоков украинских атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории Фото: depositphotos.com

"13 декабря в 1.09 после возобновительного ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – сказал Галущенко.