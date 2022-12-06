Минздрав Украины рекомендовал отложить плановые операции из-за отключений электричества

Неотложная помощь будет предоставляться в полном объеме, отметили в Минздраве Фото: depositphotos.com

"Несмотря на возможные угрозы обесточивания, вся неотложная медицинская помощь будет предоставляться пациентам в полном объеме. Экстренные вмешательства (совершаемые немедленно или в течение нескольких часов, поскольку задержка проведения угрожает жизни пациента) и срочные операции (выполнение может осуществляться в течение суток) будут проводиться в положенные сроки", – говорится в сообщении.

В то же время Минздрав рекомендовал областным военным администрациям рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций.

"В рамках подготовки системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке, связанной с вероятным обесточиванием, временно приостанавливаются плановые операции (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента) и плановая госпитализация в заведений здравоохранения. Они будут проведены при стабилизации ситуации с энергоснабжением и, соответственно, возможности обеспечить необходимой медицинской помощью на должном уровне большее количество пациентов", – заявили в Минздраве.

В пресс-центре отметили, что возможное уменьшение количества пациентов не повлияет на оплату по договору с Нацслужбой здоровья.

"Ведь в следующем году на шесть месяцев предусмотрена оплата так называемого глобального бюджета — больница будет стабильно получать часть средств по договору, независимо от того, сколько пациентов она пролечила", – заявили в ведомстве.

Минздрав отметил, что решение о плановости или ургентности операции может принимать исключительно врач.

"Из-за угрозы блэкаута Министерство здравоохранения уже разработало для медучреждений алгоритм действий по подготовке и реагированию на возможное прекращение энерго-, водо- и теплоснабжения, в том числе – обеспечение необходимой помощи пациентам в неотложных состояниях", – говорится в сообщении.