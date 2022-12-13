Дефицит электроэнергии остается значительным, на востоке были новые обстрелы объектов энергоинфраструктуры – "Укрэнерго"

"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад", – отметили в компании.
На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщили также в "Укрэнерго". Ремонтные работы начнутся после получения разрешения от ВСУ.
"В то же время на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты – некоторые из них оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", – отметили в компании.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.