МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине – Шмыгаль

"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", – написал он.
По его словам, цель миссий – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны россиян.
"Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России по отношению к украинской станции", – подчеркнул премьер.
Шмыгаль также добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС – это пункт №1 мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько миссий МАГАТЭ: в марте на Пивденноукраинскую АЭС, в апреле и мае – начале июня на ЧАЭС после деоккупации зоны отчуждения, в сентябре на Хмельницкую АЭС и на ЗАЭС.
На ЗАЭС остались сотрудники агентства с постоянной миссией.
В середине ноября МАГАТЭ объявило, что направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС. Проверки завершились 9 декабря.
В ноябре МАГАТЭ проверило несколько объектов в Украине после обвинений РФ в создании "грязной бомбы" и подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов. Также агентство проинспектировало Харьковский физико-технический институт, который несколько раз обстреливали россияне.
Гендиректор МАГАТЭ назвал беспрецедентной и глубоко тревожащей ситуацию в украинской энергосистеме 23 ноября, когда в результате российских обстрелов были отключены и перешли на аварийное питание дизель-генераторами все четыре АЭС страны.