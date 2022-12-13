МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине – Шмыгаль

Эксперты МАГАТЭ останутся на четырех действующих АЭС Украины, а также на Чернобыльской АЭС Фото: depositphotos.com

"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", – написал он.

По его словам, цель миссий – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны россиян.

"Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России по отношению к украинской станции", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль также добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС – это пункт №1 мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским.