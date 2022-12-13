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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине – Шмыгаль

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Эксперты МАГАТЭ останутся на четырех действующих АЭС Украины, а также на Чернобыльской АЭС
Эксперты МАГАТЭ останутся на четырех действующих АЭС Украины, а также на Чернобыльской АЭС
Фото: depositphotos.com

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время намерено направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Париже.

"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", – написал он.

По его словам, цель миссий – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны россиян.

"Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России по отношению к украинской станции", – подчеркнул премьер. 

Шмыгаль также добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС – это пункт №1 мирного плана, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько миссий МАГАТЭ: в марте на Пивденноукраинскую АЭС, в апреле и мае – начале июня на ЧАЭС после деоккупации зоны отчуждения, в сентябре на Хмельницкую АЭС и на ЗАЭС

На ЗАЭС остались сотрудники агентства с постоянной миссией.

В середине ноября МАГАТЭ объявило, что направит миссии на три действующие АЭС в Украине и в зону ЧАЭС. Проверки завершились 9 декабря

В ноябре МАГАТЭ проверило несколько объектов в Украине после обвинений РФ в создании "грязной бомбы" и подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов. Также агентство проинспектировало Харьковский физико-технический институт, который несколько раз обстреливали россияне.

Гендиректор МАГАТЭ назвал беспрецедентной и глубоко тревожащей ситуацию в украинской энергосистеме 23 ноября, когда в результате российских обстрелов были отключены и перешли на аварийное питание дизель-генераторами все четыре АЭС страны. 

Теги: ядерная энергетика, энергетика, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, проверки, Денис Шмыгаль, Рафаэль Гросси, Пивденноукраинская АЭС, ЗАЭС
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